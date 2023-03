Jogando em casa, Fortaleza BC perde para o Pinheiros por 92 a 78 pelo NBB

Próximo desafio do Carcalaion será contra o Minas, novamente em Fortaleza, no Centro de Formação Olímpico

O Fortaleza Basquete Cearense até tentou reagir no último quarto, mas não conseguiu a virada e acabou derrotado pelo Pinheiros por 92 a 78 na noite desta sexta-feira, 24, no Centro de Formação Olímpica, pela NBB. Apesar do revés, o Tricolor do Pici acumula três vitórias nos últimos cinco confrontos, contexto que faz a equipe seguir com possibilidades de classificação aos playoffs, embora com chances remotas.

No cenário atual, o time cearense ocupa o 13ª lugar, uma posição a menos do necessário para garantir a vaga no mata-mata. Restando três partidas para o fim da fase de grupos, o Carcalaion jogará contra o Minas na próxima rodada, novamente em Fortaleza, e finaliza com dois duelos longe da capital cearense, diante do Caxias do Sul e União Corinthians — sendo este um confronto direto.

Sobre o jogo, o primeiro quarto do embate contra o Pinheiros foi equilibrado. O Fortaleza adotou postura cautelosa e não arriscou muitas bolas de três, focando principalmente em tentativas de cestas próximas ao garrafão. Alguns erros nas conclusões dos lances, entretanto, prejudicaram a pontuação final do time cearense nos 10 primeiros minutos de partida, onde foi derrotado por 14 a 23.

A dinâmica no quarto seguinte seguiu com o mesmo tom: Pinheiros superior, mas sem conseguir criar uma grande vantagem no placar. O Fortaleza, apesar da dificuldade de encaixar a marcação para frear os ataques adversários, manteve-se vivo no jogo. Não à toa, a diferença de nove pontos construída pelo clube paulista na primeira etapa seguiu prevalecendo, ficando 37 a 46 para os visitantes.

Na volta do intervalo, o cenário tornou-se mais complicado. O desempenho do Fortaleza caiu e o Pinheiros soube aproveitar o melhor momento para ampliar, com folgas, a pontuação no marcador. Com o fim do terceiro quarto, os paulistas venciam o Carcalaion por 75 a 56, com destaque para Buffat, responsável por 17 pontos, e Dikembe, com sete rebotes.

Nos últimos e decisivos 10 minutos do embate, o Fortaleza, impulsionado pela ótima atuação de Mcclanahan, responsável por 25 pontos, reagiu, mas tarde demais. A equipe conseguiu vencer o Pinheiros neste recorte do jogo, mantendo uma média de sete pontos de vantagem ao longo do quarto final, número insuficiente para reverter o placar construído pelo time paulista nos tempos anteriores. Flávio Espiga, treinador tricolor, ainda foi expulso de quadra por reclamação excessiva.

Estatísticas do Fortaleza BC no jogo: