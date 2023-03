Bia Ferreira e Barbara Santos avançam para as semifinais do Mundial de boxe

As brasileiras Bia Ferreira e Barbara Santos avançaram para as semifinais do Campeonato Mundial de boxe feminino, em Nova Déli, na Índia, e garantiram um lugar no pódio para o Brasil nesta quarta-feira, 22.

Medalhista de prata nas Olimpíadas de Tóquio, Bia Ferreira enfrentou a japonesa Ayaka Taguchi no Mundial e venceu por decisão unânime, avançando pelas quartas de final. Em outra chave, Barbara Santos derrotou a cazaque Madina Nurshayeva por decisão dividida.

Portanto, ambas estão entre as quatro melhores lutadoras do Campeonato Mundial e pelo menos uma delas irá levar uma medalha. Bia encara a sul-coreana Oh Yeonji nesta quinta-feira pela semifinal, enquanto Barbara enfrenta a australiana Kaye Frances.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Se vencer, Bia Ferreira irá se tornar a boxeadora brasileira com o maior número de medalhas em Campeonatos Mundiais e superar Robson Conceição (prata em 2013 e bronze em 2015) e Everton Lopes (ouro em 2011 e bronze em 2013).

Além de Bia e Barbara, outras duas brasileiras lutaram nas quartas de final, mas foram eliminadas. Jucielen Romeu perdeu para a italiana Irma Testa, líder do ranking mundial, por decisão unânime. Já Beatriz Soares fez uma grande luta contra a tailandesa Janjaem Suwannapheng, mas perdeu por decisão dividida.

Tags