Conheça Pedro Paulo, jovem que batalhou contra a vida e é promessa no paratletismo

Em conversa com o Esportes O POVO, a mãe do paratleta cearense de 15 anos contou como o esporte foi essencial para inseri-lo na sociedade e o sonho do jovem em se tornar um atleta profissional

Não existem limites para quem ousa sonhar. E o jovem Pedro Paulo, de 15 anos, é mais um exemplo de superação no esporte. Cadeirante, o cearense do bairro Farias Brito nasceu com mielomeningocele, uma má formação na coluna vertebral e da medula espinhal, que ficam expostas, e que ocorre nas primeiras semanas de gestação, representando um risco para o desenvolvimento neural do portador.

Mesmo nessa condição, Pedro Paulo não deixou de se tornar um campeão. O jovem conquistou 11 medalhas de ouro nas paraolimpíadas escolares e no Meeting Paralímpico, das loterias Caixa, nas modalidades de corrida de cadeira de rodas e arremesso de peso, nos anos de 2021 e 2022. Além disso, ele acumulou cinco medalhas de prata e duas de bronze no mesmo período.

Trajetória nos esportes

Aos 8 anos, Pedro Paulo iniciou na canoagem e ficou lá durante quatro anos, até o fim do projeto social em 2021. Após isso, a mãe dele, Rosângela Alves de Oliveira, 47, pediu a José Roberto Gonçalves, um dos elaboradores do programa e educador paralímpico, para integrar o filho em outras modalidades. O pedido foi atendido, e Roberto passou a ser o treinador do garoto.

Através de cursos, o educador se aperfeiçoou no treinamento de corrida de cadeira de rodas e arremesso de peso e auxiliou na evolução do atleta. Roberto avaliou o desempenho e a dedicação de Pedro Paulo desde a canoagem e projetou o jovem cearense a participar de competições paralímpicas pela seleção brasileira.

“O que me motiva é que ele aceita o desafio. Ele pode parecer um rapazinho calado, muito na dele, mas dentro da cabeça dele eu sei que tem um atleta muito focado. Porque eu passo todas as planilhas e ele segue”, disse.

“E quem sabe ele possa ser chamado para a seleção brasileira para fazer parte do corpo paralímpico e disputar provas internacionais”, projetou Roberto, ao falar do desempenho dele nos Jogos Escolares.

Dificuldades e busca por patrocínios

Apesar do sucesso de Pedro Paulo, a família ainda luta para dar maior visibilidade e oportunidades ao jovem atleta. Sem condições financeiras para bancar as viagens do filho em algumas competições, Rosângela busca por patrocinadores para custear os gastos. A mãe ainda realiza campanhas nas redes sociais para arrecadar doações: foi assim que ela conseguiu a cadeira de corrida para o filho.

“Só a inscrição para participar do Meeting são R$ 140 ou R$ 150, fora a passagem e a hospedagem, e eu não tenho como arcar de jeito nenhum”, contou Rosângela.

“Ele tem esse sonho de se tornar um atleta profissional e é por isso que a gente está sempre em busca de ajuda, porque como somos apenas eu e ele nós não temos condições”, concluiu.

Em 2023, Pedro Paulo já tem o calendário de competições definido e busca apoio externo para poder participar do máximo de competições possíveis.

Torcedor do Ceará e sonho em acompanhar um jogo no estádio

O apreço por esportes de Pedro Paulo vai além da corrida de cadeira de rodas e do arremesso de peso. O adolescente também adquiriu gosto por basquete e é apaixonado por futebol, esporte que até costuma praticar jogando de goleiro na escola.

Segundo a mãe, ele “sabe de tudo” sobre futebol. Torcedor do Ceará, ele acompanha as partidas do Alvinegro pela televisão e tem o sonho de acompanhar um jogo do time no estádio.

Rosângela revelou que eles quase assistiram à vitória do Ceará por 2 a 1 sobre o Maracanã, no dia 28 de janeiro, data na qual Pedro Paulo completou 15 anos. Contudo, a ida deles ao Presidente Vargas foi interrompida por outros fatores.

“Por ele, ele iria a todos os jogos. Ele assiste na TV ou pelo celular”, contou a mãe.

Batalha contra a vida e sentimento de gratidão

Além de batalhar pelas conquistas no esporte, Pedro Paulo também já lutou contra a vida, na qual o espírito vencedor dele resplandeceu. Ao longo dos anos, enfrentou uma infecção generalizada, desnutrição, intervenções cirúrgicas e sobreviveu a uma parada cardíaca, que quase o levou a morte.

Contra a previsão dos médicos, que afirmavam que ele viveria em estado vegetativo, Pedro Paulo contou com o apoio da mãe para se aventurar nos esportes, de onde pretende nunca mais sair, e se inserir na sociedade, em que diariamente encontra dificuldades de acessibilidade.

Toda essa superação é motivo de orgulho para a mãe, que criou o jovem sozinha desde o nascimento dele e contou somente com a ajuda de familiares e amigos.

“O sentimento que eu tenho é de muita gratidão, de muita fé em Deus e por todas as pessoas que nos ajudaram e que ainda nos ajudam. E ver o meu filho se desenvolvendo no esporte é grandioso pra mim. Desde o nascimento do Pedro foi tudo muito sofrido, foi muita batalha para o Pedro se recuperar de tudo que ele passou e para eu criar meu filho sozinha, levar para o hospital com as pernas todas engessadas, fazer várias cirurgias. Então ver o Pedro nessas competições, no esporte e se aceitando eu não tenho nem palavras para descrever o sentimento que eu sinto. É uma realização de um sonho”, falou Rosângela, emocionada, em conversa com o Esportes O POVO.

