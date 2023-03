Verstappen conquista a pole para a primeira corrida da Fórmula 1 em 2023

Piloto holandês da Red Bull sairá na frente no GP do Bahrein, neste domingo, 5, seguido por Sergio Pérez e Charles Leclerc

O holandês Max Verstappen garantiu a pole position para o GP do Bahrien, neste sábado, 4, no autódromo de Sakhir. Na primeira corrida de 2023 na Fórmula 1, o piloto da Red Bull Racing fechou a melhor volta em 1:29.708.

O espanhol Sérgio Pérez fez o segundo melhor tempo, com 1:29.846. Com isso, a Red Bull garantiu uma dobradinha na primeira fila. Charles Leclerc, da Ferrari, fechou o top-3, com 1:30.

No Q1, Gasly (20º), De Vries (19º), Piastri (18º), Magnussen (17º) e Sargeant (16º) foram os eliminados. Já no Q2, Albon (15º), Tsunoda (14º), Zhou (13º), Bottas (12º) e Norris (11º) ficaram de fora.

Os pilotos voltam à pista do autódromo de Sakhir neste domingo, 5. A largada do GP do Bahrein acontecerá às 12 horas (de Brasília).

PROVISIONAL CLASSIFICATION



Here's how everyone crossed the line in our first qualiying session of the season!#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/tUOEzkNvjW — Formula 1 (@F1) March 4, 2023

