Maria Portela anuncia aposentadoria do judô e planeja carreira como treinadora

A judoca Maria Portela anunciou, nesta terça-feira, 28, a sua aposentadoria no cenário competitivo do esporte. Defendendo a seleção brasileira por 15 anos, a atleta participou de três Olimpíadas e se consagrou como uma das melhores do mundo no peso médio feminino.

"Eu vivi muito intensamente a minha carreira como atleta de alto rendimento e chegou o momento de encerrar essa etapa. Não ter conseguido o resultado no último Mundial, depois passar por lesões, cirurgia, os altos e baixos, enfim, um conjunto de situações que foram me levando a tomar essa decisão. Agora, eu vejo que preciso botar a faixa branca de novo e viver novos desafios", disse.

Os próximos passos da judoca devem ser na beira dos tatames. Em declaração à Confederação Brasileira de Judô, Maria Portela contou que tem planos para se tornar treinadora, repassando o conhecimento que aprendeu no esporte.

"Fiz, recentemente, um curso em coaching, uma mentoria que vai trabalhar as questões emocionais porque eu vivi esse processo como atleta, de saber como resolver os problemas internos para performar. Estou pronta para os desafios e muito motivada para o desconhecido, o me traz a certeza de que concluí o ciclo como atleta de alto rendimento", afirmou.

Além de participar do Jogos de Londres 2012, Rio 2016 e Toquio 2020, Maria Portela também marcou presença em dois sul-americanos e em 10 mundiais de judô. Umas das líderes da seleção brasileira feminina, a atleta pendura o quimono aos 35 anos de idade.