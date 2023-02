Bia Haddad vence Daria Kasatkina e avança no WTA 500 de Doha

A próxima adversária de Bia em Doha será a norte-americana Jessica Pegula, número quatro do mundo. Este será o primeiro encontro entre as tenistas no circuito

Beatriz Haddad Maia venceu mais uma no WTA 500 de Doha, no Catar. Número 12 do mundo, Bia superou a russa Daria Kasatkina, oitava do ranking, em 2 sets a 0, 6/3 e 7/6(7), em 1h40 de duração. Foi a sétima vitória da brasileira contra uma top 10 no circuito da WTA e a segunda nesta temporada de 2023.

"Foi uma vitória importante na minha carreira. Jogar assim contra uma top 10 e uma grande jogadora como a Daria, que é muito competitiva, consistente e sempre joga em alto nível, me deixou muito feliz com a minha vitória", disse.

"Em alguns momentos eu não joguei da forma como gostaria, mas estou feliz que fui me perdoando e que tentei ser competitiva e briguei até o final, mesmo não jogando o meu melhor tênis. Estou feliz que amanhã terei mais uma oportunidade de fazer melhor", completou a tenista.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A próxima adversária de Bia em Doha será a norte-americana Jessica Pegula, número quatro do mundo. Este será o primeiro encontro entre as tenistas no circuito.

"Agora enfrentarei a Pegula, que é uma jogadora que nunca joguei contra. Respeito muito a carreira e a história dela. Me sinto motivada e preparada para entrar na quadra e fazer o meu melhor", finalizou.

Tags