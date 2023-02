Mahomes supera lesão e lidera Kansas ao título do Super Bowl LVII contra os Eagles

O Kansas City Chiefs é campeão do Super Bowl LVII. Apesar da grande atuação de Jalen Hurts pelo Philadelphia Eagles, Patrick Mahomes comandou o ataque dos Chiefs para a vitória por 38 a 35, mesmo com uma lesão no tornozelo, no State Farm Stadium, em Atlanta, nos EUA.

Em um jogaço que igualou o segundo Super Bowl com mais pontos na história, o Kansas City Chiefs foi coroado pela terceira vez campeão da NFL.

1º Quarto

As equipes não pouparam tempo para abrir o placar na grande decisão do futebol americano. Na primeira campanha (posse da bola) do jogo, os Eagles correram até a Redzone (linha de fundo) e marcaram o Touchdown (6 pontos). A arbitragem reviu a jogada e mandou repetir a descida. O próprio Quarterback Jalen Hurts correu para converter novamente, pôs Philadelphia em vantagem e o Kicker acertou o Extra Point (1 ponto). KC 0 x 7 PHI.

Na campanha seguinte, Kansas City empatou a partida. Patrick Mahomes lançou para a recepção de Travis Kelce, que marcou o Touchdown. Após o lance, o Kicker converteu o Extra Point. KC 7 x 7 PHI. No final do primeiro quarto, os Chiefs tiveram a chance de passar a frente no placar, mas desperdiçaram o Field Goal (chute na trave amarela).





Patrick Mahomes e Travis Kelce – o 14º Touchdown da dupla em playoffs.#NFLBrasil pic.twitter.com/YsVVJsJuca

— NFL Brasil (@NFLBrasil) February 13, 2023

2º Quarto

Os Eagles voltaram do rápido intervalo entre os quartos e já marcaram um Touchdown. Hurts fez ótima jogada e lançou uma bola de 45 jardas para o recebedor AJ Brown marcar os 6 pontos. Kicker converteu o Extra Point. KC 7 x 14 PHI. Após o bom lance de Jalen Hurts, o Quarterback sofreu um Fumble (perda da posse). O desarme gerou um ataque para os Chiefs e o defensor Nick Bolton correu para o Touchdown, que foi completado com um Extra Point. KC 14 x 14 PHI.

Jalen Hurts viria a se redimir na decisão após o erro na última campanha. Na sua especialidade, o Quarterback correu até a Endzone e marcou mais um Touchdown terrestre. Kicker converteu o Extra Point. KC 14 x 21 PHI. Mahomes voltou à quadra com o ataque do Kansas, sofreu um tackle (contato físico forte, mas permitido), sentiu dores no tornozelo e teve que deixar o campo. Philadelphia ainda acertou um Field Goal antes do intervalo. KC 14 x 24 PHI.





Leading at the break@UnibetUS | #FlyEaglesFly pic.twitter.com/PbkqkLXZV7

— Philadelphia Eagles (@Eagles) February 13, 2023

3º Quarto

Depois de aproveitarem o ótimo show da cantora Rihanna no intervalo, os Chiefs retornaram ao gramado. Mesmo com dores, Patrick Mahomes fez boas jogadas e liderou o Kansas City a pontuar um Touchdown com uma corrida de Isiah Pacheco, completado com um Extra Point. KC 21 x 24 PHI.

Os Eagles gastaram muito tempo do 3º Quarto com jogadas terrestres e limitaram o tempo de ataque do Kansas. Jalen Hurts comandou outra boa campanha de Philadelphia que terminou em um Field Goal de 33 jardas de distância, chutado por Jake Elliot. KC 21 x 27 PHI.





.@Eagles take a 27-21 lead.