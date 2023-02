Iate Clube Fortaleza inaugura escola de canoagem com passeios e aulas

Espaço de esportes náuticos, o Iate Clube Fortaleza inaugurou, neste mês, a escola Athená Canoagem. Sócios e público externo podem fazer passeios e aulas de canoa havaiana acompanhados por instrutores.

“Além de apreciar a imensidão e toda beleza do mar de Fortaleza, nosso público poderá optar por vivenciar esse momento no amanhecer ou entardecer da cidade com segurança e estrutura exclusiva que o Iate oferece”, pontua Daniel Azevedo, diretor da área náutica do clube.

As aulas e passeios funcionam de terça a domingo nos horários de 5h e 6h10 da manhã e, no período da tarde, a partir de 16 horas. Os sócios têm 25% de desconto em todas as modalidades oferecidas. Há planos mensais disponíveis.

A recém-inaugurada escola de canoagem é fruto da parceria entre o Iate Clube e os esportistas e empresários Ana Thereza Matos, Cláudio Machado e Fábio Paiva. ’’De cara, conseguimos identificar uma grande oportunidade de difundir nosso esporte no Iate Clube, principalmente por conciliar justamente com as bandeiras levantadas da atual gestão, no sentido de oferecer experiências esportivas exclusivas, principalmente náutico", aponta Ana Thereza Matos.

O Iate Clube foi reconhecido pela Prefeitura de Fortaleza, em 2018, como patrimônio turístico da capital. O espaço é o terceiro equipamento privado a receber a certificação, além do Espaço Cultural da Universidade de Fortaleza e o Museu da Fotografia.

Serviço:

A reserva para o passeio ou matrícula para as aulas podem ser realizadas através do WhatsApp: (85) 99160-6565.

