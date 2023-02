Brasileiro é vítima de racismo em jogo de basquete na Espanha: "É revoltante e triste"

Armador do Ratiopharm Ulm, equipe da Alemanha, foi alvo de ofensas racistas de torcedores do Joventut Badalona, time da casa

Em partida pela EuroCup 2022/23 de basquete, o brasileiro Yago Matheus foi vítima de mais um episódio de racismo na Espanha na última terça-feira, 7. O armador do Ratiopharm Ulm, equipe da Alemanha, foi alvo de ofensas racistas de torcedores do Joventut Badalona, time da casa.

Qué pena ver esto.

La definición perfecta del artículo de @TaboadaLucia de ayer.

Ella es tan racista como quienes se ríen a su lado.

Qué asco.pic.twitter.com/VkO84pUXhI

— Jose Manuel Puertas (@josempuertas) February 8, 2023

"Graças a Deus eu não ouvi na hora porque não sei qual seria a minha reação", contou Yago. "Nunca havia passado por isso na minha vida, por uma situação como essa nem no Brasil, nem em outros países onde joguei com meus clubes e com a Seleção Brasileira. Não consigo entender o motivo disso".

"É revoltante e triste ver que isso acontece, é uma coisa recorrente no esporte, no mundo de hoje, e estamos muito longe ainda da conscientização e de um entendimento de que não há espaço para esse tipo de atitude", completou.

A equipe que gerencia a carreira de Yago afirmou que entrou em contato com a diretoria do clube alemão e vai acionar a organização do campeonato, pedindo um posicionamento e sanções cabíveis após o episódio.

