Atletismo: Alison dos Santos sofre lesão e passará por cirurgia

Campeão mundial e medalhista olímpico dos 400m com barreiras, Alison dos Santos sofreu grave lesão do menisco lateral do joelho direito na última segunda-feira após um treinamento, no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, em São Paulo (SP). Assim, o atleta de 22 anos, uma dos principais do esporte brasileiro atualmente, terá que passar por uma cirurgia.

Piu, como é conhecido, travou o joelho enquanto estava fazendo exercícios de alongamento e mobilidade após a bateria de treinos. Após realizar exames e uma ressonância magnética, foi detectado uma contusão chamada "alça de balde", pelo formato que o menisco lesionado fica após o rompimento.

Dessa forma, Alison foi informado de que o caso é cirúrgico. O corredor está sendo acompanhado pela médica Ana Carolina Côrte, gerente da área de saúde do COB (Comitê Olímpico do Brasil). No entanto, ainda está sendo avaliada qual cirurgia será feita.

Dúvida entre qual cirurgia Alison vai fazer

A mais indicada é uma sutura do menisco, porém, uma raspagem anteciparia o retorno aos treinos. O tempo de recuperação varia, de acordo com a cirurgia a ser feita, entre quatro semanas a quatro meses. Segundo informação do ge, o procedimento ainda não está marcado, mas será realizado o mais breve possível.

Recém-conquistado o prêmio de melhor atleta do país em 2022, no Prêmio Brasil Olímpico, organizado pelo COB, Alison dos Santos deve adiar sua mudança aos Estados Unidos – país que passará a morar e treinar com foco nas Olimpíadas de Paris-2024. Isso porque o tratamento de sua lesão será realizada no Brasil.

Por fim, o brasileiro corre contra o tempo para chegar bem à disputa da Diamond League, assim como do Mundial de Budapeste, na Hungria, de 19 a 27 de agosto. Ele foi campeão mundial em julho de 2022 – o primeiro corredor do país a conseguir o feito – e conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Sua melhor marca é 46s29, enquanto o recorde mundial, pertencente ao norueguês Karsten Warholm, é 45s94.

