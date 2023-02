Com ânimos renovados após a primeira vitória na história da Superliga, o Rede Cuca Vôlei começa a sonhar com a permanência na elite do esporte nacional. Entretanto, o time cearense precisará melhorar exponencialmente o aproveitamento de vitórias dentro da competição para evitar o rebaixamento.

Na última segunda-feira, 30, a equipe comandada por Marcelo Negrão superou o Brasília por 3 a 0, com parciais de 28 x 26, 26 x 24 e 25 x 12, e somou os primeiros três pontos dentro da competição depois de 14 jogos disputados. O resultado, no entanto, manteve a equipe na última colocação, já que a diferença para o penúltimo colocado (Brasília) era de seis pontos antes da partida.

Sobre o assunto Fortaleza BC é derrotado pelo Flamengo por 99 a 64 no CFO

Sada Cruzeiro suspende Wallace após enquete sobre "tiro na cara de Lula"

Vôlei: Wallace pede desculpas por post contra Lula: "Errei"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para se livrar do rebaixamento, o Rede Cuca precisará, antes de mais nada, secar seus adversários. Na reta final da competição, o time cearense terá de torcer por tropeços de Brasília e, sobretudo, Montes Claros América-MG, que é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento com 11 pontos. Os dois últimos colocados da Superliga caem para a segunda divisão.

Entretanto, além de torcer por resultados ruins dos concorrentes diretos, o Rede Cuca precisará elevar o próprio desempenho para cumprir seu dever. Levando em consideração a pontuação média necessária das últimas cinco temporadas de Superliga, a equipe cearense precisaria atingir algo em torno de 15 pontos. O número está sujeito a alterações, a depender da campanha realizada pelo Montes Claros América.

Para alcançar esta marca, a equipe cearense terá sete jogos pela frente, dos quais precisará vencer quatro pelos placares de 3 a 0 ou 3 a 1 para somar a pontuação máxima por partida (3 pontos). Caso um dos resultados seja por 3 a 2, que garante apenas dois pontos, o time precisará vencer pelo menos mais um jogo.

Outro cenário é vencer cinco dos sete jogos restantes pelos placares de 3 a 0 ou 3 a 1. Assim, o Rede Cuca iria aos 18 pontos e teria grandes chances de se livrar do rebaixamento.

Vale ressaltar que as possibilidades podem alterar de acordo com os resultados conquistados pelo primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Montes Claros América. Durante a sequência final de jogos, o Rede Cuca terá um confronto direto contra a equipe mineira e precisa vencer este duelo para aumentar suas chances.

O próximo desafio dos comandados de Marcelo Negrão acontecerá nesta segunda-feira, 6. O Cuca recebe o Suzano Vôlei-SP no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza, às 19 horas, pela quinta rodada do returno da competição. Os ingressos para o confronto já estão sendo comercializados, pelo site da bilheteria virtual.

Jogos restantes do Rede Cuca na Superliga



Rede Cuca x Suzano Vôlei (7º) - 06/02

Rede Cuca x Vedacit Vôlei Guarulhos (4º) - 10/02

Apan Eleva (9º) x Rede Cuca - 18/02

Rede Cuca x Sesi (6º) - 25/02

Rede Cuca x Minas (3º) - 10/03

Rede Cuca x Montes Claros América (10º) - 18/03

Farma Conde Vôlei (5º) x Rede Cuca - 25/03

Jogos restantes do Montes Claros América na Superliga

Farma Conde Vôlei (5º) x Montes Claros América - 04/02

Montes Claros América x Vôlei Renata (2º) - 12/02

Montes Claros América x Brasília (11º) - 18/02

Montes Claros América x Vedacit Vôlei Guarulhos (4º) - 26/02

Sesi (6º) x Montes Claros América - 11/03

Rede Cuca (12º) x Montes Claros América - 18/03

Montes Claros América x Sada Cruzeiro (1º) - 25/03

Tags