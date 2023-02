Alison dos Santos e Rebeca Andrade são eleitos os melhores atletas de 2022 pelo COB

O COB, Comitê Olímpico do Brasil, premiou diversos atletas olímpicos e pan-americanos na última quinta-feira, 2, no Prêmio Brasil Olímpico. O Oscar do esporte brasileiro elegeu Alison dos Santos, do atletismo, e Rebeca Andrade, da ginástica artística, como os melhores atletas de 2022. A ginasta também recebeu o troféu Inspire, categoria exclusivamente feminina. Hugo Calderano, do tênis de mesa, foi eleito o Atleta da Torcida.

Na categoria masculina, além de Alison dos Santos, Felipe Toledo, do surfe, e Isaquias Queiroz, da canoagem, eram candidatos. Entre as mulheres, além de Rebeca Andrade, Rayssa Leal, do skate, e Ana Marcela Cunha, das águas abertas, foram as finalistas, mesmo trio da última edição do prêmio.

Alison dos Santos conquistou o troféu após uma temporada brilhante no atletismo. Piu, como é conhecido, fez história em julho de 2022 ao se tornar campeão Mundial dos 400m com barreiras, no torneio disputado em Oregon, nos Estados Unidos. Com uma marca de 46s29, o paulista passou a ser o recordista sul-americano e da competição.

Dois meses depois, o brasileiro venceu a Diamond League, o principal circuito de competições da World Athletics. A ótima temporada também rendeu a Alison dos Santos o prêmio de Atleta do Ano da Confederação Brasileira de Atletismo, entregue no final do ano passado.

"Esse resultado é muito importante como atleta, de encontrar alguém na rua e ouvir que sou inspiração para pessoas. Mesmo as que não fazem esportes, mas que me admiram e cresceram na vida depois de verem algo meu. Faço isso com orgulho, com vontade, vale a pena. Somos brasileiros, podemos conquistar o que a gente quiser", disse Piu.

Rebeca Andrade também se destacou por um título mundial. No torneio disputado em Liverpool, na Inglaterra, a atleta de 23 anos se tornou a primeira brasileira a conquistar o mundo na categoria individual geral da ginástica artística. Durante a competição, a ginasta dominou de ponta a ponta e liderou desde o primeiro aparelho.

A paulista se tornou a segunda sul-americana a conquistar uma medalha na prova mais tradicional da ginástica artística. Antes de Rebeca Andrade, apenas sua compatriota Jade Barbosa havia subido no pódio, com um bronze em 2007.

A passagem de Rebeca Andrade no Campeonato Mundial não parou por aí. Antes de deixar a Inglaterra, a brasileira ainda conquistou uma medalha de bronze no solo.

O troféu Inspire, criado para premiar a atleta mais inspiradora do ano, também ficou com Rebeca Andrade. Além da ginasta, estavam disputando Ana Marcela Cunha, a tenista Bia Haddad Maia, Mayra Aguiar e Rafaela Silva, ambas judocas. A ginasta também foi eleita a melhor atleta da ginástica olímpica nesta quinta-feira.

"É um orgulho poder representar a ginástica e o Brasil pelo mundo. Agradeço toda a equipe que esteve sempre ao meu lado para eu voltar em todas as vezes, realizar meus sonhos e objetivos após cada lesão. Ao Chico, meu treinador, que nunca largou minha mão, é quase um pai para mim. Se não fosse por ele, não estaria aqui hoje", explicou Rebeca Andrade.

A categoria Atleta da Torcida, que teve votação aberta ao público, foi vencida por Hugo Calderano, do tênis de mesa, pela segunda vez. O atleta, que também levou o troféu em 2019, concorreu com diversos nomes do esporte brasileiro. Além do mesatenista, disputaram o prêmio: Rayssa Leal, Alisson dos Santos, Rebeca Andrade, Arthur Nory (ginástica artística), Marcus D'Almeida (tiro com arco), Rafaela Silva e Ana Marcela Cunha (maratonas aquáticas).

Hugo Calderano venceu duas etapas do Mundial de tênis de mesa no último mês e, com isso, retornou ao top 5 do mundo na categoria. Com o título, o brasileiro se tornou o maior campeão do WTT, como é chamado o circuito mundial.

Confira os vencedores do Prêmio Brasil Olímpico de 2022 por categoria

Águas Abertas - Ana Marcela Cunha

Atletismo - Alison dos Santos

Badminton - Ygor Coelho

Basquete 3x3 - Vitória Marcelino

Basquete 5x5 - Bruno Caboclo

Boliche - Stephanie Migliore Dubbio Martins e Roberta Camargo Rodrigues

Boxe - Beatriz Ferreira

Breaking - Luan dos Santos

Canoagem Slalom - Ana Sátila Vargas

Canoagem Velocidade - Isaquias Queiroz

Ciclismo BMX Freestyle - Gustavo de Oliveira

Ciclismo BMX Racing - Paola Reis Santos

Ciclismo Estrada - Ana Vitoria Magalhaes

Ciclismo Mountain Bike - Henrique Avancini

Ciclismo Pista - Alice de Melo

Desportos na Neve - Jaqueline Mourão

Desportos no Gelo - Nicole Silveira

Escalada Esportiva - Anja Köhler

Esgrima - Nathalie Moellhausen

Esqui Aquático - Felipe Simioni Neves

Futebol - Richarlison

Ginástica Artística - Rebeca Andrade

Ginástica de Trampolim - Alice Hellem Gomes

Ginástica Rítmica - Geovanna Santos da Silva

Golfe - Frederico Biondi Figueiredo

Handebol - Bruna Aparecida de Paula

Hipismo Adestramento - João Victor Oliva

Hipismo CCE - Carlos Eduardo Ramadam

Hipismo Saltos - Marlon Zanotelli

Hóquei sobre Grama - Arthur de Azevedo

Judô - Mayra Aguiar

Karatê - Douglas Brose

Levantamento de Peso - Laura Amaro

Natação - Guilherme Costa

Nado Artístico - Laura Miccuci

Patinação Artística - Bianca Corteze Ameixeiro

Patinação Velocidade - Guilherme Abel Rocha

Pentatlo Moderno - Isabela de Abreu

Polo Aquático - Letícia Belorio

Remo - Beatriz Cardoso

Rugby - Luiza Campos

Saltos Ornamentais - Ingrid de Oliveira

Skate - Rayssa Leal

Squash - Laura Souza Bezerra da Silva

Surfe - Filipe Toledo

Taekwondo - Milena Titoneli

Tênis - Beatriz Haddad

Tênis de Mesa - Hugo Calderano

Tiro com Arco - Marcus Vinicius D’Almeida

Tiro Esportivo - Geovana Meyer

Triatlo - Luisa Duarte

Vela - Martine Grael e Kahena Kunze

Vôlei de Praia - Duda Lisboa - Ana Patricia

Voleibol - Gabriela Guimarães

Wrestling - Laís Nunes

