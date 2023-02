Melhores atletas de 2022 serão celebrados no Prêmio Brasil Olímpico; veja nomes

Evento ocorre na noite desta quinta-feira, 2, no Rio de Janeiro, e homenageará atletas que se destacaram no ano passado

Nesta quinta-feira, 2, a partir das 20 horas, serão conhecidos os Melhores Atletas de 2022, o (a) Atleta da Torcida e a vencedora do Prêmio Inspire, durante a 23ª edição do Prêmio Brasil Olímpico (PBO), organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.

Ana Marcela Cunha (águas abertas), Rayssa Leal (skate) e Rebeca Andrade (ginástica artística) no feminino, e Alison dos Santos (atletismo), Filipe Toledo (surfe) e Isaquias Queiroz (canoagem velocidade) no masculino concorrem ao prêmio de Melhor Atleta do Ano.

“Será uma cerimônia à altura do desempenho do esporte olímpico brasileiro em 2022: excelente. No ano passado, estivemos no pódio em campeonatos mundiais ou equivalentes em 23 oportunidades, além de liderar o quadro de medalhas dos Jogos Sul-americanos e Jogos Sul-americanos da Juventude e ter uma evolução no desempenho nos Jogos Olímpicos de Inverno. Temos muitos motivos para celebrar grandes feitos de nossos atletas, treinadores e de todos que ajudaram a elevar o nome do nosso país”, disse Paulo Wanderley, presidente do COB.

As outras premiações do Prêmio Brasil Olímpico

A votação para os prêmios Atleta da Torcida e Inspire pode ser feita no site https://pbo.cob.org.br e fica aberta até momentos antes do final da cerimônia de gala do esporte brasileiro.

Estão na disputa popular: Alison dos Santos (atletismo), Ana Marcela Cunha (águas abertas), Arthur Nory (ginástica artística), Hugo Calderano (tênis de mesa), Marcus D´Almeida (tiro com arco), Rafaela Silva (judô), Rayssa Leal (skate) e Rebeca Andrade (ginástica artística).

Por sua vez, o Prêmio Inspire foi criado para homenagear a atleta mais inspiradora do ano. Nesta categoria, exclusiva para mulheres, disputam o troféu as seguintes representantes do esporte feminino: Ana Marcela Cunha (águas abertas), Bia Haddad Maia (tênis), Mayra Aguiar (judô), Rafaela Silva (judô) e Rebeca Andrade (ginástica artística).

Haverá ainda outras premiações já definidas e que serão entregues durante a cerimônia. José Roberto Guimarães, comandante da seleção feminina de vôlei, finalista do Mundial e da Liga das Nações, e Felipe Siqueira, mentor de Alison dos Santos, o Piu, campeão mundial e da Diamond League, foram escolhidos os melhores treinadores do ano de 2022. Também serão premiados os melhores atletas em cada uma das 55 modalidades olímpicas e sul-americanas.

Daiane dos Santos, primeira campeã mundial da ginástica artística brasileira, ouro no solo em Anaheim 2003, receberá o Troféu Adhemar Ferreira da Silva, destinado a atletas e ex-atletas que representem os valores que marcaram a carreira e a vida do bicampeão olímpico no salto triplo como ética, eficiência técnica e física, esportividade, respeito ao próximo, companheirismo e espírito coletivo. Os destaques dos Jogos da Juventude, disputados em Aracaju, foram a judoca Bianca Reis e o ginasta José Olímpio.

Por fim, também haverá uma homenagem a grandes nomes do esporte brasileiro que nos deixaram no ano passado. O Prêmio também relembrará as participações dos atletas brasileiros nas Missões de 2022: Jogos Olímpicos de Inverno, em Pequim (China); Jogos Sul-americanos da Juventude, em Rosário (Argentina); e Jogos Sul-americanos, em Assunção (Paraguai).

