Fortaleza BC é derrotado pelo Flamengo por 99 a 64 no CFO

O retorno do Fortaleza Basquete Cearense às quadras, após duas semanas de pausa no NBB, foi marcado pela derrota para o Flamengo por 99 a 64. As equipes se enfrentaram na noite de terça-feira, 31, no Centro de Formação Olímpica, em Fortaleza. O jogo foi válido pela 14ª rodada do certame nacional.

Antes da partida, o Fortaleza BC homenageou o ex-jogador da equipe, Felipe Ribeiro, que anunciou a aposentadoria aos 43 anos em outubro de 2022. O maior cestinha de todos os tempos do clube defendeu o time por dez anos. O Carcalaion aposentou a camisa 33, que pertencia ao ex-atleta.

Dentro de quadra, o Fortaleza não conseguiu se impor em casa diante do forte Flamengo. O Rubro-Negro, que vinha de derrota na final do Super 8 para o Franca, dominou a partida desde o início, vencendo os dois quartos iniciais por 21 x 14 e 22 x 15.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No terceiro, os cariocas ampliaram a margem batendo os donos da casa por 30 x 15. No último quarto, os visitantes diminuíram o ritmo, mas ainda superaram o Carcalaion por 26 x 20.

O cestinha do Fortaleza na partida foi Williams, com 14 pontos. Do lado do Flamengo, o principal destaque foi Hettsheimer, com 26 pontos, terminando como o maior pontuador do jogo.

O Carcalaion é o 13º colocado do NBB com 25 pontos conquistados em 20 jogos e aproveitamento de 25%. Já o Rubro-Negro é o vice-líder da competição com 38 pontos somados em 20 partidas e aproveitamento de 90%.

O Fortaleza volta a jogar no sábado, 4, contra o São Paulo, fora de casa, enquanto o Flamengo visita o Unifacisa nesta quinta-feira, 2.

Tags