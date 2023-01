Vôlei: Rede Cuca supera Brasília e conquista 1ª vitória de um cearense na Superliga

A equipe comandada por Marcelo Negrão somou os primeiros três pontos de uma equipe cearense na história da elite do vôlei nacional ao superar o Brasília por 3 a 0 na noite desta segunda-feira, 30

O Rede Cuca Vôlei marcou seu nome na história ao conquistar a primeira vitória de um time cearense na Superliga, principal competição da modalidade no país, na noite desta segunda-feira, 30. A equipe de Marcelo Negrão superou o Brasília por 3 a 0, no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza, e somou três pontos. O confronto foi válido pela quarta rodada do segundo turno.

Apesar da vitória, a equipe cearense segue na última colocação da competição. O Brasília, rival desta segunda-feira, aparece na penúltima posição com seis pontos. Vale ressaltar que os dois piores colocados na tabela de classificação serão rebaixados à Superliga B.

Sobre o assunto Fortaleza recebe sondagem por Gustavo Coutinho

Ex-Ceará, Jô rescinde contrato com Al Jabalain cinco dias após anúncio oficial

Ferroviário e Ceará protagonizam Clássico da Paz pelo Campeonato Cearense

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Embora o placar tenha sido 3 a 0, Cuca e Brasília fizeram um jogo equilibrado, que foi decidido em detalhes, especialmente nos dois primeiros sets. As parciais do confronto foram de 28 x 26. 26 x 24; e 25 x 12. O oposto Nairton, formado na própria equipe cearense, recebeu o troféu “Viva Vôlei”, dado ao melhor jogador da partida.

“Eu estou muito feliz pelo jogo, pelo resultado, pelo time. A gente batalhou bastante. A semana todinha foram treinos que a gente se dedicou muito para que não tivesse outro resultado diferente desse. Eu estar recebendo isso aqui (Troféu Viva Vôlei) é a realização de um sonho. Espero poder conquistar mais”, disse Nairton após a vitória.

O próximo desafio do Rede Cuca na Superliga está marcado para a próxima segunda-feira, 6, também no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza. O adversário será o Suzano Vôlei, às 19 horas, pela quinta rodada da competição.

Confira o ponto que sacramentou a primeira vitória do Rede Cuca na Superliga









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Esportes O POVO (@esportesopovo)





Tags