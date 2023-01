Fortaleza Basquete Cearense enfrenta Flamengo pelo NBB

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Equipes se enfrentam pela 14ª rodada às 20 horas no Centro de Formação Olímpica (CFO)

O Fortaleza Basquete Cearense volta às quadras após duas semanas de pausa no NBB. O Carcalaion enfrenta o Flamengo nesta terça-feira, 31, às 20 horas, no Centro de Formação Olímpica, pela 14ª rodada do certame nacional.

A equipe vai em busca de melhorar o desempenho na competição. Até o momento, o time cearense somou cinco vitórias e 14 derrotas em 19 partidas disputadas, com apenas 26,3% de aproveitamento.

O embate será marcado pela aposentadoria da camisa 33 do clube, que outrora foi usada por Felipe Ribeiro. O atleta defendeu o Carcalaion em nove temporadas e se aposentou do esporte em outubro de 2022.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags