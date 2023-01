Cearense Gabriel Santos conquista cinturão do peso pena no LFA 151

O estado do Ceará tem um novo representante campeão no MMA. Gabriel Santos, o “Mosquitinho”, derrotou o pernambucano José Delano na luta principal do LFA 151 e consagrou-se o novo detentor do cinturão do peso pena do evento norte-americano. O combate aconteceu no último sábado, 28, no Ginásio do Polvilho, em Cajamar, São Paulo.

A luta entre Gabriel Santos e Delano foi acirrada do início ao fim. Mosquitinho, com postura mais agressiva, buscou o protagonismo do combate durante todos os três rounds, enquanto o pernambucano tentava encaixar contra-ataques para surpreender as investidas do cearense.

A vitória veio aos 51 segundos do terceiro round, por nocaute técnico, após um soco de Gabriel acertar a linha de cintura de Delano e derrubá-lo no chão. Diante da incapacidade do pernambucano em seguir na luta, o juiz optou por encerrar o combate e decretar o triunfo de Mosquitinho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entre os maiores torneios de MMA do mundo, a LFA serve, também, como porta de entrada para o UFC, principal organização de luta do cenário. A vitória diante de Delano, além do importante cinturão, também traz grandes holofotes para Gabriel.

Celebração em Beberibe

Nascido em Beberibe, Gabriel Santos vive um momento de ascensão na carreira. O cearense, que nunca foi derrotado desde que começou a lutar profissionalmente, conquistou sua décima vitória consecutiva no MMA após superar Delano no octógono. Vale ressaltar que o adversário de Mosquitinho não perdia um combate desde 2015, totalizando 11 triunfos nesta sequência.

A luta de Gabriel Santos mobilizou um grande número de pessoas em Beberibe. Para que a população pudesse acompanhar a luta, um telão foi montado na Praça Matriz. Vídeos gravados por moradores do município que foram até o local assistir o combate mostraram uma enorme celebração com a vitória do cearense.