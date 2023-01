Com duas derrotas, Fortaleza BC perde oportunidade de entrar na zona de playoffs

Depois de conquistar três vitórias consecutivas no NBB, o Fortaleza Basquete Cearense agora acumula duas derrotas seguidas na competição nacional. O último revés sofrido pelo Carcalaion ocorreu na última segunda-feira, 16, quando o time foi derrotado pelo São José (SP) por 90 a 71 no CFO.

Com os resultados negativos, a equipe cearense perdeu a oportunidade de entrar na zona de classificação para os playoffs do NBB. 13º colocado, o Carcalaion poderia ter ultrapassado o Brasília, que também vive uma sequência de derrotas. O time do Distrito Federal acumula quatro revés e não vence desde o dia 3 de janeiro.

Para seguir lutando por uma vaga nos playoffs, o Fortaleza Basquete Cearense terá 12 dias de preparação para enfrentar o Flamengo. As equipes duelam no dia 31 de janeiro, às 20h, no Ginásio do Centro de Formação Olímpica.

Confira os três próximos jogos do Carcalaion: