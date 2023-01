Bia Haddad é eliminada na rodada de estreia no Aberto da Austrália

O sonho de Bia Haddad em avançar no Aberto da Austrália durou pouco. A brasileira foi eliminada do Grand Slam logo na rodada de estreia, perdendo na manhã desta quarta-feira, 18, para a espanhola Nuria Parrizas Dias, número 75 do ranking mundial.

A jogadora europeia fechou a partida em dois sets, parciais de 7/6 (11) e 6/2. Nuria Parrizas Dias levou a melhor no primeiro set nos detalhes, em uma disputa equilibrada, e dominou totalmente as ações na segunda parcial. Agora, Bia Haddad se concentra na disputa de duplas no Aberto da Austrália.

Nesta quarta, outro destaque ficou para as vitórias de duas favoritas: Iga Swiatek e Jessica Pegula ganharam com autoridade e seguem na disputa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Thiago Monteiro é eliminado após derrota para francês na estreia do Aberto da Austrália

Brasileira Luisa Stefani é campeã nas duplas do WTA 500

Aberto da Austrália: resultados do feminino desta quarta

1ª rodada

Varvara Gracheva 2 x 1 [8] Daria Kasatkina, 6/1, 6/1

[27]Irina Begu (ROM) 2 x 1 Elizabeth Mandlik (EUA), 3/6, 7/6(1), 6/2

Anastasia Potapova 2 x 0 Sloane Stephens (EUA), 7/6(3), 6/4

Magda Linette (POL) 2 x 0 Mayar Sherif (EGI), 7/5, 6/1

Lucrezia Stefanini (ITA) 2 x 1 Tatjana Maria (ALE), 3/6, 7/5, 6/4

Oksana Selekhmeteva 2 x 1 Donna Vekic (CRO), 2/6, 6/2, 7/6(7)

Clare Liu (EUA) 2 x 0 Madison Brengle (EUA), 6/3, 6/4

Laura Siegemund (ALE) 2 x 1 Lucia Bronzetti (ITA), 2/6, 4/6 6/3

Marketa Vondrousova (TCH) 2 x 1 Alison Riske-Amritraj (EUA), 5/7, 6/1, 6/4

2ª rodada

[1] Iga Swiatek (POL) 2 x 0 Camila Osorio (COL), 6/2, 6/3

[3] Jessica Pegula (EUA) 2 x 0 Aliaksandra Sasnovich, 6/2, 7/6(5)

[6] Maria Sakkari (GRE) 2 x 1 Diana Shnaider, 3/6, 7/5, 6/3

[7] Coco Gauff (EUA) 2 x 1 Emma Raducanu (GBR), 6/3, 7/6(4)

[10] Madison Keys (EUA) 2 x 0 Xinyu Wang (CHN), 6/3, 6/2

Anhelina Kalinina (UCR) 2 x 0 [15] Petra Kvitova (TCH), 7/5, 6/4

[17] Jelena Ostapenko (LET) 2 x 1 Anna Bondar (HUN), 7/6(5), 5/7, 6/0

[20] Barbora Krejcikova (TCH) 2 x 0 Clara Burel (FRA), 6/4, 6/1

[22] Elena Rybakina (CAZ) 2 x 0 Kaja Juvan (ESV), 6/2, 6/1

Lin Zhu (CHN) 2 x 0 [32] Jil Teichmann (SUI), 6/2, 6/2

Kateryna Baindl (UCR) 2 x 0 Catherine McNally (EUA), 6/1, 7/6(4)

Cristina Bucsa (ESP) 2 x 1 Bianca Andreescu (CAN), 2/6, 7/6(7), 6/4