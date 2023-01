Thiago Monteiro é eliminado após derrota para francês na estreia do Aberto da Austrália

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

O brasileiro Thiago Monteiro iniciou o Aberto da Austrália com derrota e eliminação. O atleta enfrentou o francês Constant Lestienne, 55° do ranking mundial, e foi superado por 6/3, 7/6 (2) e 6/3 em sets diretos, após 2 horas e 28 minutos de partida.

O 77° tenista do mundo participou pela quinta vez do torneio e o 18° em evento de Grand Slam. Diante de Lestienne, Monteiro fez uma boa partida, mas acabou sendo superado por erros em momentos mais decisivos do embate.

Na segunda rodada do Aberto da Austrália, Constant Lestienne enfrenta o britânico Cameron Norrie, que venceu o francês Luca Van Assche por 3 a 0. Thiago Monteiro irá atuar na chave de duplas com o espanhol Pedro Martínez diante dos sul-africanos Llyod Harris e Raven Klaasen.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine





Tags