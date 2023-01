Brasileira Luisa Stefani é campeã nas duplas do WTA 500

Luisa Stefani iniciou o ano com o pé direito e venceu o primeiro título em 2023. A tenista foi campeã nas duplas do WTA 500 nesta sexta-feira, 13, junto da norte-americana Taylor Townsend.

As duas tenistas superaram a russa Anastasia Pavlyuchenkova e a cazque Elena Rybakina na decisão do torneio de Adelaide, com parciais de 7/5 e 7/6 (7-3). O confronto durou 1h46.

O título de Luisa é o sexto em nível WTA. O primeiro conquistado foi há quatro anos, em Tashkent, quando a dupla dela era a norte-americana Hayley Carter. Em 2020, as duas triunfaram novamente o troféu.

Em 2021, a paulista foi campeã de Montréal com a canadense Gabriela Dabrowski. No ano seguinte, levou para a casa os campeonatos de Chennai, com a mesma dupla, e Guadalajara, ao lado de Storm Hunter.

Nas duas primeiras rodadas do WTA 500 de Adelaide, Luisa Stefani e Taylor Townsend conquistaram as vitórias em três sets. Já na semifinal, as duas se classificaram por 2 a 0, mesmo cenário vivido na final.

Com a trajetória feita no torneio, Luisa vai saltar 13 lugares no ranking da ATP e subirá para a 34ª colocação. Taylor, por sua vez, passará a ser a 22ª do mundo.

