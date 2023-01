Fortaleza Basquete Cearense volta a perder no NBB após três vitórias seguidas

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Apesar do revés, o grupo cearense segue na 13ª colocação, com 27,8% de aproveitamento após 18 partidas

Após engatar três vitória seguidas, o Fortaleza Basquete Cearense foi derrotado na última quarta-feira, 11. A equipe cearense sofreu o revés no NBB diante do Cerrado por 88 a 68, em partida realizada no Ginásio da ASCEB, em Brasília.

Nos primeiros dois quartos, o Carcará levou ao melhor, vencendo por 22 a 21 e 13 a 21. Nos dois últimos tempos, entretanto, o Cerrado conseguiu contruir a virada, somando 25 a 16 no terceiro quarto e 28 a 10 no quarto.

