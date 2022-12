NBB: Fortaleza BC supera Caxias do Sul e volta a vencer após seis jogos

O Fortaleza Basquete Cearense reencontrou o caminho das vitórias no Novo Basquete Brasil (NBB). Na noite desta quarta-feira, 21, o Carcalaion recebeu o Caxias do Sul no Centro de Formação Olímpica e venceu por 84 a 73. O confronto foi válido pela 10ª rodada da competição.

Com o resultado desta noite, o time cearense encerrou o jejum de vitórias, que já durava seis partidas. A última vez que o Fortaleza BC saiu de quadra vitorioso havia sido no dia 21 de novembro, ou seja, há exatamente um mês. Na oportunidade, a equipe do técnico Flávio Espiga venceu o Pato Basquete por 80 a 60, também no CFO, na capital cearense.

Sobre o jogo

Atuando em casa, o Fortaleza BC começou a partida ditando o ritmo e terminou o primeiro período vencendo por 19 a 12. Na sequência, o Carcalaion conseguiu aumentar ainda mais a vantagem sobre o Caxias e foi para o intervalo com uma vantagem de 17 pontos. O placar, naquele momento, estava 49 a 32 para os donos da casa.

Com a larga vantagem criada no primeiro tempo, o time cearense voltou tranquilo do intervalo e teve o trabalho de apenas controlar o jogo. Após o término do terceiro período, a vantagem do Fortaleza BC seguiu em 17 pontos, já que o placar marcava 70 a 53 para os tricolores.

Apesar da vantagem ter diminuído para 11 pontos, o último quarto foi tranquilo para o Fortaleza BC. Dessa forma, o jogo terminou com o placar de 84 a 73 para os mandantes, confirmando assim a terceira vitória da equipe na competição.

