Campeão brasileiro de Muay Thai, cearense busca título mundial em 2023

O lutador cearense Rafael Soares conquistou um feito inédito na sua carreira no último sábado, 17. No ginásio Aécio de Borba, em Fortaleza, o atleta se tornou o novo campeão brasileiro de muay thai na categoria leve 60 kg.

Antes de vencer a competição nacional, o atleta que mora e treina em Horizonte, venceu o campeonato cearense duas vezes, em 2019 e 2020. Após a conquista do título brasileiro, Rafael citou o momento especial e o potencial que vê nos seus alunos.

“Fiquei muito feliz em consagrar meu potencial com esse título. A felicidade foi maior ainda por meus alunos da equipe Ferreira Asa que obtiveram excelentes resultados”, comemora.

O campeonato teve a participação de 12 estados brasileiros, incluindo o Ceará, e participaram do evento 300 atletas entre as categorias cadete, juvenil, adulto e master para o público feminino e masculino. A competição foi organizada pela Federação Cearense de Muay Thai Esportivo (FCMTE) e teve apoio da Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza (Secel).

Há 10 anos no universo do muay thai, Rafael Soares além de campeão no tatame, é professor na Academia de Artes Vania Dutra, parceiro do SESC, que dá aulas gratuitas, para jovens de todas as faixas etárias, que estudam ou tenham concluído os estudos na rede pública.

“É uma honra o trabalho de professor, vejo futuros campeões nascendo na Academia Vânia Dutra, um projeto junto com o Sesc”, detalha o lutador.

Próximo objetivo

Agora, Rafael Soares foca no campeonato mundial que acontece em 2023, na Tailândia. Mesmo sem data definida, o atleta cearense centraliza todas as atenções e treinos na competição.

“O Mundial de muay thai ainda não tem data marcada, mas preciso e quero focar nos treinos e fazer uma preparação forte para trazer mais esse título pra casa”, finaliza.

