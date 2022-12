Bia Haddad visita projeto social e fala sobre já ser uma referência no tênis

Melhor tenista do Brasil na atualidade, Beatriz Haddad Maia viveu nesta terça-feira, 20, em São Paulo, um dia especial. Com um tempo livre em meio a uma intensa pré-temporada e às vésperas de viajar à Austrália para iniciar a temporada 2023 do circuito profissional da WTA, a atual número 15 do ranking visitou as crianças do Projeto de Massificação Maria Esther Bueno, no Centro de Treinamento do Rede Tênis Brasil.

De forma recreativa, a tenista bateu bola com a criançada (cerca de 15, entre 6 e 12 anos) e até encarou uma sessão de perguntas para matar a curiosidade sobre a carreira e vida pessoal.

"Estava com medo dessas perguntas (risos). Porque na internet acham de tudo, né? Foi muito gostoso. Teve duas perguntas que foram interessantes. Uma sobre montanha russa, se eu gosto; e eu realmente tenho medo. E a outra pergunta foi sobre meus ursinhos de pelúcia (dois que sempre a acompanham nas viagens para jogar o circuito). Foi bem engraçado", contou Bia Haddad, de 26 anos, em meio às perguntas sobre já ser uma referência para as crianças.

"Conforme a gente vai conseguindo resultados, vai se tornando uma referência. Mas isso faz parte de um sonho, de um trabalho de equipe. Não é só chegar ao topo. É maravilhoso vir aqui e fazer a diferença na vida das pessoas, principalmente para esses meninos e meninas. Pra mim é muito mais do que fazer algo bom para elas. Eu ganho meu dia. Faz muito bem pra mim, receber um abraço, um beijo, um carinho. Tenho uma gratidão enorme de poder viver um momento como esse", comentou.

Bia Haddad está na parte final da pré-temporada e embarcará já na próxima quinta-feira, 22, para a Austrália, onde começará 2023 disputando o United Cup - torneio de equipes mistas de 18 países. A paulista representará o Brasil ao lado de Thiago Monteiro, Laura Pigossi, Carol e Felipe Meligeni, Luísa Stefani, Matheus Pucinelli e Rafael Matos. Em janeiro, seu objetivo principal é a disputa do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano, em Melbourne.

A tenista, que teve em 2022 o melhor ano da carreira - ganhou o prêmio dado pela WTA para quem mais evoluiu no ranking -, quer levar para o outro lado do planeta toda a boa energia do encontro dessa terça-feira em São Paulo.

"Muita gente se baseia em resultados, títulos, mas momentos como esse nos ensinam, nos transformam como ser humano. Isso é o principal para a vida, que é o que a gente leva, essas experiências. Isso é muito especial para mim poder vivenciar isso. Quero levar essa energia especial para a Austrália", disse.

Sobre o projeto

O projeto de Massificação Maria Esther Bueno foi criado em 2014 pelo Rede Tênis Brasil, com apoio da iniciativa privada através da Lei de Incentivo ao Esporte. Desde então, já beneficiou mais de 50 mil estudantes de escolas públicas das cinco regiões do país e hoje atua em 11 estados – mais o Distrito Federal – e 30 cidades.

