Nicholas Santos bate recorde e é tetracampeão mundial dos 50m borboleta

O brasileiro Nicholas Santos, de 42 anos, sagrou-se tetracampeão mundial nesta quarta-feira, 14. O nadador garantiu medalha de ouro na prova dos 50m borboleta, válido pelo Mundial de piscina curta, disputado na cidade de Melbourne, na Austrália.

O atleta ficou não só com o titulo como também bateu uma nova marca: o de atleta mais velho a subir no pódio desta competição. Ele marcou o tempo de 21.78, recorde do campeonato. O segundo lugar, com a medalha de prata, foi para o suíço Noe Ponti, de 21 anos, enquanto o bronze ficou com o húngaro Sebastian Szabo, de 26.

Nicholas começou a prova desta quarta um pouco atrás e virou a primeira metade dos 50m na terceira posição, atrás de Ponti e de Teong Tzen Wei. Contudo, voou no fim para chegar à liderança e quase estipular um novo recorde mundial. O tempo de 21.78 é muito próximo da marca de 21.75, que já pertence a Nicholas, dividida com Szabo.

Esta foi a oitava vez que o brasileiro foi ao pódio em Mundiais nos 50m borboleta, e a sexta que ele atualiza o recorde de atleta mais velho a receber uma medalha. Ele havia alcançado o feito em 2015, com uma prata em piscina longa aos 35 anos. De lá para cá, superou a marca em 2017, 2018, 2019, 2021 e, agora, 2022.

Nicholas Santos anunciou que esse Mundial seria o último de sua carreira, mas ele pode estender o prazo e disputar o Mundial de piscina longa de 2023, que acontecerá Fukuoka, no Japão, mesmo local em que o brasileiro participou de seu primeiro Mundial, no ano de 2001. Ele é o único a competir em 18 Campeonatos Mundiais.

