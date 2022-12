Edinho, filho de Pelé, manda forças ao Rei e agradece: "Obrigado por tudo"

O ex-camisa 10 da seleção brasileira está internado no Hospital Albert Einstein por conta de complicações vindas de um câncer no cólon

Ícone mundial do futebol e ídolo do Santos e seleção brasileira, Pelé vive momento delicado de saúde aos 82 anos. O Rei do Futebol está internado no Hospital Albert Einstein por conta de complicações vindas de um câncer no cólon. Por meio de suas redes sociais, Edinho, filho do Rei, mandou mensagem de apoio.

"Se não foram muitas lições, talvez porque a vida não permitiu, foram muitos exemplos. Obrigado por tudo. Força, meu pai, meu Rei", escreveu o, além de filho de Pelé, ex-goleiro do Santos durante os anos de 1990.

No último sábado, o Hospital Albert Einstein divulgou um novo boletim médico sobre o estado de saúde do ídolo brasileiro. De acordo com o documento, o Rei do Futebol continua estável e não apresentou nenhuma piora no quadro.

Neste domingo, torcedores do Santos fizeram uma vigília em frente ao hospital onde o Rei está internado. Por meio das redes sociais, frequentemente Pelé tem divulgado mensagens agradecendo por todo apoio que tem recebido. Na última delas, disse estar "forte" e com "muita esperança".

Vigília pelo Rei



Por volta das 12 horas (de Brasília) deste domingo, torcedores do Santos fizeram um círculo de oração, deram as mãos e rezaram um Pai Nosso em frente ao Hospital Albert Einstein.

O jornal Folha de S.Paulo informou neste sábado que Pelé não responde mais à quimioterapia e está recebendo "cuidados paliativos", confirmando uma informação inicialmente publicada pela ESPN Brasil.

Tanto o hospital como a família do ídolo não confirmaram essas versões. Depois da notícia da internação, diferentes instituições do futebol, assim como muitos brasileiros, mostraram-se preocupados com o estado de saúde do ex-jogador.

"Estamos aqui para lhe dar força, para que o rei do futebol se recupere", disse Maicon Peterson, que estava na vigília em frente ao hospital ao lado do filho de dois anos. "Estamos sofrendo bastante, mas, se Deus quiser, ele sairá dessa", acrescentou.

