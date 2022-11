NBB: Fortaleza BC luta, mas não consegue evitar derrota para o líder Franca fora de casa

Depois de conquistar a primeira vitória na atual temporada do Novo Basquete Brasil (NBB) contra o Rio Claro, o Fortaleza Basquete Cearense tinha a difícil missão de enfrentar o líder Franca fora de casa. O time paulista acabou levando a melhor e venceu os visitantes por 78 a 62, pela sexta rodada da competição, no Ginásio Pedrocão. McClanahan foi o cestinha do Tricolor com 26 pontos anotados.

Ao conquistar a primeira vitória no NBB na última terça-feira, 15, o time cearense deixou a lanterna da competição. Porém, com a derrota para o Franca, o Fortaleza BC corre o risco de retornar a última colocação, caso o Pato Basquete supere o Corinthians nesta sexta-feira, 18.

O jogo

O desafio para o Fortaleza BC diante do Franca não era pequeno. O time paulista é o líder da competição, com 100% de aproveitamento em seis jogos. Mesmo assim, a equipe do técnico Flávio Espiga fez jogo duro diante do adversário.

O equilíbrio predominou durante todo o jogo, com exceção do terceiro período do jogo, que foi predominante para a vitória dos donos da casa. Depois de ir para o intervalo com uma desvantagem de apenas seis pontos, o Fortaleza BC não conseguiu parar o ímpeto do Franca na volta do descanso e viu a diferença aumentar drasticamente.

Na última parte do jogo, os cearenses tentaram correr atrás do placar e até venceram a parcial do quarto período - por 21 a 18 -, mas já era tarde demais. O Franca apenas administrou a vantagem criada e venceu por 78 a 62.

