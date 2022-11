Ruud vence Fritz e vai às semifinais do ATP Finals; Nadal é eliminado

O tenista norueguês Casper Ruud venceu nesta terça-feira o americano Taylor Fritz e garantiu assim uma vaga nas semifinais do ATP Finals, que está sendo disputado em Turim, na Itália. Ruud fechou o jogo em 2 sets a 1 – com parciais de 6/3, 4/6 e 7/6 (8/6), após 2 horas e 11 minutos.

O outro semifinalista do Grupo Verde sairá do confronto desta quinta-feira entre Fritz e o canadense Felix Auger-Aliassime, que mais cedo derrotou o espanhol Rafael Nadal, eliminado com duas derrotas em dois jogos.

Ruud, que este ano foi finalista de Roland Garros e do US Open, volta assim às semifinais do ATP Finals, depois de ter sido derrotado no ano passado em sua primeira participação no torneio pelo russo Daniil Medvedev.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesta terça-feira, 15, ele aproveitou as dificuldades de Fritz para entrar no jogo e conseguiu uma quebra logo no primeiro game de saque do americano, mantendo a vantagem até o final do primeiro set.

Mas Fritz, que está disputando pela primeira vez o torneio, teve tempo de se recuperar na partida e empatar a disputa, em um segundo set em que o norueguês abusou dos erros não forçados. No terceiro set, os dois jogadores duelaram até o tie-break, que terminou com a vitória de Ruud em seu terceiro match point.

Antes, Nadal tinha sido derrotado por Auger-Aliassime e ficado à beira da eliminação, confirmada com a vitória de Ruud sobre Fritz no primeiro set. O canadense fechou o jogo em 2 sets a 0 – com parciais de 6/3 e 6/4, após 1 hora e 57 minutos.

Vencido no último domingo por Fritz em sua estreia, também em dois sets, o espanhol dá adeus ao ATP Finals, o único troféu importante que falta em sua extensa galeria de títulos. Campeão de dois Grand Slams na temporada (Aberto da Austrália e Roland Garros), Nadal tem se mostrado frágil neste final de 2022.

Esta foi a primeira vitória do canadense em seu terceiro confronto com Nadal, que por sua vez sofre a sua quarta derrota consecutiva, o que não acontecia desde novembro de 2009.

A eliminação de Nadal garante ao também espanhol Carlos Alcaraz terminar a temporada como número 1 do mundo. Aos 19 anos, ele já tinha se tornado o tenista mais jovem da história a alcançar o topo do ranking da ATP (desde 1973), depois de conquistar o US Open, em setembro.

Agora, ele também passa a ser o mais jovem a terminar a temporada como o melhor tenista do mundo. Além disso, é o primeiro a conseguir o feito sem ser um dos integrantes do chamado "Big 4" (Nadal, o suíço Roger Federer, o sérvio Novak Djokovic e o britânico Andy Murray) desde o americano Andy Roddick, em 2003.

Tags