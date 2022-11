NBB: Fortaleza BC conquista primeira vitória da temporada diante do Rio Claro-SP

O Fortaleza Basquete Cearense conquistou sua primeira vitória na atual temporada da NBB nesta terça-feira, 15. Diante do Rio Claro-SP, fora de casa, a equipe cearense levou a melhor por 72 pontos a 57. Com o primeiro triunfo após seis rodadas, o Carcalaion soma os primeiros pontos na classificação geral.

Desde o primeiro set, o Fortaleza BC se colocou melhor em quadra e conseguiu vencer por 13 a 8. No segundo, o Rio Claro levou a melhor, mas por apenas dois pontos de diferença (18 a 16). No terceiro quarto, além de se colocar na frente novamente, o Carcalaion alargou a vantagem diante da equipe paulisa ao vencer por 28 a 15. No último momento do jogo, o Rio Claro novamente venceu o time cearense por poucos pontos de diferença, mas eles não foram o suficiente para fazer a equipe se sair melhor no placar final.

O Fortaleza Basquete Cearense volta a quadra na próxima quinta-feira, 17, quando enfrenta o Franca às 19 horas, novamente jogando em São Paulo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags