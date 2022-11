Fortaleza Basquete Cearense visita o Rio Claro-SP pela sexta rodada do NBB

O Fortaleza Basquete Cearense irá entrar em quadra nesta terça-feira, 15, pela sexta rodada do Novo Basquete Brasil (NBB). O adversário da vez será o Rio Claro, de São Paulo, no Ginásio de Esportes Felipe Karam, no interior paulista. O duelo será transmitido pelo Star+, serviço de streaming da Disney. A bola sobe às 20 horas.

A equipe do técnico Flávio Espiga tentará conquistar a primeira vitória no NBB 2022. Nos cinco primeiros jogos, o Carcalaion saiu de quadra derrotado em todos e, por isso, está na última colocação da competição sem nenhum ponto somado. Dos resultados negativos, três foram em casa e dois longe da capital cearense.

Pensando no jogo desta terça-feira, 15, o Fortaleza BC encerrou a preparação em solo cearense neste domingo, 13. A última atividade antes do embarque para enfrentar a equipe paulista foi realizada no Ginásio do Náutico Atlético Cearense, no período da tarde.

O embarque da equipe cearense, com destino ao local da partida, foi feito na tarde desta segunda-feira, 14. O Fortaleza BC ainda realizará mais um treinamento antes de enfrentar o Rio Claro. Os trabalhos serão realizados no Ginásio de Esportes Felipe Karam, palco do duelo.

Para o confronto diante do time paulista, o treinador Flávio Espiga não terá dificuldades para escalar o Fortaleza BC. Isso porque, a única ausência confirmada é a do ala/pivô Cocu Pinero, reforço anunciado pelos cearenses nesta segunda-feira, 14.

O atleta argentino ainda aguarda regularização para poder estrear pelo Tricolor. É esperado que Pinero esteja apto para jogar já contra o Franca, na próxima quinta-feira, 17. Por isso, o atleta viajou com o grupo de jogadores para treinar e se entrosar.



