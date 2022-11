Rede Cuca é derrotado pelo Suzano e segue sem vencer na Superliga de Vôlei

Repórter do caderno de Esportes

Equipe já disputou cinco rodadas do maior certame nacional da modalidade, mas ainda não conseguiu somar pontos

O Rede Cuca foi mais uma vez derrotado na Superliga de Vôlei. Na tarde deste domingo, 13, a equipe cearense enfrentou o Suzano-SP fora de casa e, apesar de atuar em um jogo equilibrado, foi superada por 3 sets a 0. Com o revés, o time segue sem vencer no torneio nacional após cinco rodadas.

Apesar do placar adverso, o Rede Cuca protagonizou uma partida pegada nos dois primeiros sets. O primeiro momento foi finalizado em 26 a 24. Já o segundo terminou em 25 a 22. Somente no terceiro set o Suzano conseguiu construir uma vantagem maior e terminou o embate em 25 a 18.

O time cearense entrou em campo com alguns desfalques. Com sintomas gripais, o ponteiro Hevaldo e o oposto Green não participaram do jogo. Gustavo, também oposto, não foi relacionado para o embate.

O próximo compromisso do Rede Cuca Vôlei ocorre no próximo domingo, 20. Novamente fora de casa, o time cearense vai até o Ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos, São Paulo, enfrentar o Vedacit Vôlei, às 14 horas.

