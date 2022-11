Rede Cuca encara o Suzano, em São Paulo, pela Superliga de Vôlei

Cearenses buscam primeira vitória na principal competição do vôlei nacional

Em busca da primeira vitória, a Rede Cuca viaja para São Paulo, onde encara o Suzano pela Superliga de Vôlei. A equipe comandada pelo técnico Marcelo Negrão amarga quatro derrotas seguidas na maior competição nacional da modalidade. A partida é válida pela quinta rodada e acontece às 14 horas deste domingo, 13 de novembro.

Estreante na competição, a organização cearense precisa reverter os últimos resultados para não se complicar no torneio futuramente. Nas três primeiras rodadas, jogando no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza, o time saiu derrotado pelo Sada Cruzeiro, Vôlei Renata e Araguari. Na noite da última terça-feira, 8, perdeu para o Brasília, no Distrito Federal.

Agora, novamente fora de casa, a Rede Cuca o confronto diante do Suzano pode marcar o primeiro triunfo da equipe. Mas o favoritismo joga do lado dos paulistas que, além de contarem com a torcida ao seu favor, vêm de uma grande atuação sobre o Araguari Vôlei na rodada passada.

A partida será transmitida pelo Canal Vôlei Brasil, a partir das 14 horas.







