Hamilton arrisca português e comemora primeira fila da Mercedes no GP de São Paulo

Lewis Hamilton saiu da oitava posição para cravar seu lugar na linha de frente do Grande Prêmio de São Paulo, que acontece neste domingo, após fazer belas ultrapassagens na sprint race deste sábado à tarde, a corrida classificatória que definiu o grid de largada. Ele sairá do segundo lugar, enquanto seu companheiro de Mercedes, George Russel, será pole position.

"Boa tarde, Brasil, estou treinando meu português. Obrigado!", iniciou, em português, o britânico, que recebeu o título de cidadão honorário na última segunda-feira.

"Estou tão feliz de estar aqui, tem sido uma semana incrível. Ontem (sexta) foi um dia difícil, então, parabéns para o George. Isso é para todo mundo na fábrica que está trabalhando tanto este ano", disse logo após sair da pista paulista.

"Começando na primeira fila, devemos ser capazes de trabalhar como uma equipe e vamos tentar o máximo que pudermos amanhã, se tivermos um bom tempo e boa degradação. Uma vitória aqui seria incrível", complementou.

Na realidade, Hamilton terminou na terceira colocação da sprint race. No entanto, Carlos Sainz, da Ferrari, que ficou no segundo lugar, foi punido com cinco posições por conta da sexta troca de motor na temporada, algo já previsto no regulamento.

Com a terceira posição na corrida classificatória, o piloto britânico somou seis pontos, enquanto Sainz somou sete e Russel, oito.

O top-8 recebeu bonificação de oito a um ponto, de forma decrescente, completando com Max Verstappen, Sergio Perez, Charles Leclerc, Lando Norris e Kevin Magnussen, que havia sido pole.

O Grande Prêmio de São Paulo acontece neste domingo, a partir das 15h (de Brasília). É a 21º e penúltima etapa da atual temporada da Fórmula 1, já conquistada por Verstappen e RBR. No entanto, as segundas colocações, para pilotos e construtores, ainda está em aberto.