Confira a programação completa do Grande Prêmio de São Paulo, em Interlagos

Serão três dias de motores acelerados para o Grande Prêmio de São Paulo, em uma disputa pelos segundos lugares entre pilotos e no Mundial de Construtores. Max Verstappen e Red Bull Racing já são campeões

A 21ª etapa da Fórmula 1 da temporada de 2022 começa nesta sexta-feira, no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, na zona sul da capital paulista. Serão três dias de motores acelerados para o Grande Prêmio de São Paulo, em uma disputa pelos segundos lugares entre pilotos e no Mundial de Construtores. Max Verstappen e Red Bull Racing já são campeões.

Nesta sexta-feira, 11, o primeiro treino livre acontecerá entre 12h30 e 13h30, enquanto o qualificatório para a sprint race de sábado será entre 16h e 17h, sempre nos horários de Brasília.

Já no sábado, entre 12h30 e 13h30, haverá a segunda prática livre, enquanto das 16h às 17h acontecerá a sprint race. Para quem não se lembra, a sprint race foi adicionada na disputa da F1 em três autódromos, sendo Interlagos o último deles na temporada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

São corridas curtas, de cerca de 100 quilômetros ou 30 minutos, sem a necessidade de pit stop, com escolha livre de pneus por cada equipe. Em Interlagos, são 24 voltas no total. Os três primeiros colocados são bonificados com três, dois e um ponto, respectivamente.

Dessa forma, um piloto que vencer a corrida, a sprint e ainda cravar a volta mais rápida no GP somará 29 pontos. O resultado completo da sprint estabelece o grid de largada para o Grande Prêmio. O vencedor, portanto, é o pole position na corrida.

Por fim, no domingo, haverá o Desfile de Pilotos das 13h às 13h50 e, finalmente, após o hino nacional cantado por Iza na companhia da Orquestra Sinfônica de Heliópolis, o GP de São Paulo terá início, às 15h (de Brasília).

A transmissão da corrida, da classificação para sprint race e a própria sprint race ficará por conta da Bandeirantes, na TV aberta, enquanto os treinos livres serão transmitidos pela BandSports e F1 TV Pro.

Confira a agenda:

Sexta-feira – 11/11



12:30 – 13:30 – Treino Livre 1



16:00 – 17:00 – Classificação para sprint race

Sábado – 12/11



12:30 – 13:30 – Treino Livre 2



16:30 – 17:30 – Sprint race (24 voltas)

Domingo – 13/11



13:00 – 13:50 – Desfile de Pilotos



15:00 – Grande Prêmio de São Paulo 2022 (71 voltas)





Friday = Qualifying ⏱



Saturday = Sprint

Tags