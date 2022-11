Taíba recebe campeonatos mundiais e nacionais de kitesurf em novembro

As águas da Taíba vão ser palco para a Copa Kitley The Worlds durante o mês de novembro, entre os próximos dias 6 e 27. Ao todo, serão 22 dias de competições em um torneio único e inédito que receberá atletas mundiais, das principais modalidades competitivas.

Ao longo dos próximos dias estarão em disputa competições mundiais do GKA e GWA World Tour, as mais importantes entidades do kitesurf e wingfoil, bem como outras quatro disputas nacionais do novo ranking do Circuito Brasileiro de Kitesurf pela CBVela.

Com uma programação extensa e muitas novidades acontecendo simultaneamente para unir atletas, visitantes e moradores da região, a copa promete colocar o município da Taíba como referência mundial na prática desse esporte.

Conforme explica o CEO e diretor da Kitley, Rafael Prata Duarte, a escolha da praia ocorreu pela valorização dos atletas e do esporte na Taíba, que apresenta uma das melhores estruturas para a prática do freestyle e uma raia ideal para o kitewave.

“O Mundial de kitesurf na Taíba é um evento jamais feito anteriormente, em nenhum lugar do mundo. Nunca se realizaram mais de duas competições mundiais juntas, e estamos trazendo quatro, assim como as quatro finais do Circuito Brasileiro. Dos dois campeonatos, teremos campeões de quatro modalidades, tanto masculino quanto feminino. É motivo de grande orgulho”, destaca.

Foto: Copa Kitley The Worlds / Divulgação

Torneio promete colocar o município da Taíba como referência mundial na prática do kitesurf

Confira abaixo quais as competições que serão realizadas entre 6 e 27 de novembro na Taíba:

Campeonatos mundiais:

- Copa Kitley Qatar Airways GKA Freestyle World Cup Brazil 22 – Mundial de Freestyle

- Copa Kitley GKA KiteSurf World Cup Brazil 22 – Mundial de KiteWave

- Copa Kitley GwA Wingfoil World Cup Brazil 22 – Mundial de Wingfoil

- Copa Kitley GKA Hydrofoil World Cup Brazil 22 – Mundial de Hydrofoil

Campeonatos nacionais:

- Copa Kitley CBK de Freestyle

- Copa Kitley CBK de KiteWave

- Copa Kitley CBK de Hydrofoil

- Copa Kitley CBK de Downwind







