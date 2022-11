Fortaleza sedia Campeonatos Brasileiro de Futebol de amputados e de pessoas com paralisia cerebral

Competições ocorrem simultaneamente no Centro de Formação Olímpica (CFO) e no Sesi Parangaba, entre 3 e 6 de novembro. Entradas para acompanhar as disputas são gratuitas

A cidade de Fortaleza vai sediar duas das mais importantes competições para o esporte paralímpico. Entre 3 e 6 de novembro, serão realizados na Capital os Campeonatos Brasileiro de Futebol PC (Paralisia cerebral) e Brasileiro de Futebol para amputados. As competições ocorrem paralelamente no Centro de Formação Olímpica (CFO) e no Sesi Parangaba.

Esta é a primeira vez que a capital cearense recebe eventos dessa dimensão nessas modalidades. De acordo com o presidente da Associação D’Eficiência Superando Limites (Adesul), Felipe Catunda, sediar as competições é uma oportunidade de trazer visibilidade e estimular a prática do esporte por pessoas com deficiência.

“É um desafio despertar o olhar da sociedade para as pessoas com deficiência, mas o esporte tem sido um catalisador, porque contribui e amplia a oportunidade de integração social, aumenta a diversidade de público e propicia a visibilidade do esporte para pessoas com deficiência”, afirma ele, que comanda a entidade de atuação local.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A abertura das competições acontece a partir das 15 horas, no CFO, contando com a presença da vice-governadora eleita, Jade Romero. O secretário de Esporte e Juventude do Estado do Ceará, Rogério Pinheiro, e o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, também devem comparecer.

Interessados em acompanhar as disputas entre as 15 equipes, de todas as regiões do Brasil que estão participando, terão entrada gratuita em todos os jogos. As partidas também serão transmitidas ao vivo pelas redes sociais da Adesul.

Tags