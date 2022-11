Fortaleza BC é derrotado pelo Paulistano-SP e segue sem vencer no NBB

Carcalaion bateu adversário no primeiro quarto por 1 ponto de diferença, mas foi superado pela equipe paulista ao restante do embate

O Fortaleza Basquete Cearense foi novamente derrotado no Novo Basquete Brasil (NBB). A equipe recebeu o Paulistano-SP na noite desta quarta-feira, 2, no Centro de Formação Olímpica, e perdeu por 55 a 78. Com o revés, o time comandado por Alberto Bial soma a quinta derrota consecutiva na temporada.

No primeiro quarto, o Carcalaion conseguiu sair na frente com uma vitória de 14 a 13, apenas um ponto de diferença. No segundo quarto, entretanto, o Paulistano já começou a se destacar na quadra e bateu o adversário com o dobro de pontos somados (26). Na segunda parte do embate, o Fortaleza BC conseguiu somar 18 pontos contra 15 do Paulistano no terceiro quarto, mas a equipe paulista consolidou a vitória no último quarto vencendo por 14 pontos de diferença.

Na próxima rodada, que ocorre no dia 15 de novembro, o Fortaleza BC enfrenta o Rio Claro fora de casa. Dois dias depois, o Carcalaion vai até São Paulo enftentar o Franca-SP.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags