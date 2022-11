Fortaleza BC enfrenta Paulistano-SP em busca de primeira vitória no NBB

O time do treinador Flávio Espiga acumula quatro derrotas nesta temporada

O Fortaleza BC entra em quadra nesta quarta-feira, 2, em busca de sua primeira vitória na atual temporada do Novo Basquete Brasil (NBB). A equipe cearense joga contra o Paulistano-SP no Centro de Formação Olímpica (CFO), a partir das 18 horas.

O time do treinador Flávio Espiga acumula quatro derrotas nesta temporada. Em duas ocasiões, desperdiçou a vantagem de jogar em casa e saiu derrotado por Cerrado e Brasília. Fora do Estado, sofreu reveses para o Flamengo, dono da melhor campanha da competição, e o mais recente diante do São José, na última quinta-feira, 27, em São Paulo.

Com isso, o Carcalaion tem o pior aproveitamento da competição, ao lado do União Corinthians. Se quiser avançar à segunda fase, o Fortaleza BC precisa melhorar esse cenário e a vitória contra o Paulistano é essencial.

O time de São Paulo atuou em quatro partidas nesta edição do NBB, saindo derrotado nos confrontos diante de Corinthians, Franca e Rio Claro. A única vitória foi contra o Pato Basquete.

Historicamente o duelo é marcado pelo equilíbrio. Nas últimas dez partidas em que o Fortaleza BC e o Paulistano se enfrentaram pelo NBB, a equipe local saiu vitoriosa em seis. O confronto desta quarta terá transmissão apenas pela internet, no canal oficial do NBB no YouTube.

