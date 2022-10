Rebeca Andrade e Flávia Saraiva se classificam às finais do Mundial de Ginástica Artística

A brasileira Rebeca Andrade, campeã olímpica do salto em Tóquio, confirmou o favoritismo e se classificou às finais de cinco aparelhos, na primeira posição do individual geral

Aconteceu neste domingo, em Liverpool, na Inglaterra, a etapa classificatória do Mundial de Ginástica Artística. A brasileira Rebeca Andrade, campeã olímpica do salto em Tóquio, confirmou o favoritismo e se classificou às finais de cinco aparelhos, na primeira posição do individual geral. A fase decisiva acontece nesta terça-feira, 31.

Além disso, Flávia Saraiva ficou na décima colocação geral e também avançou na disputa por medalha no solo, em que foi a líder com 14,200 pontos. No entanto, uma torção no tornozelo direito preocupa e pode deixar a brasileira de fora das finais.

No ranking por equipes, o Brasil, formado por Lorrane Oliveira, Júlia Soares e Carolyne Pedro, além de Rebeca e Flávia, ficou no terceiro lugar, atrás apenas dos Estados Unidos, primeiro colocado, e Grã-Bretanha, segundo. Assim, o país busca um pódio inédito na competição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A noite inglesa também foi de recordes para Rebeca Andrade. A atleta conseguiu, pela primeira na história da ginástica brasileira, avançar a cinco finais e liderar a classificação individual geral. A ginasta carioca somou 57,332 pontos no total, contra 55,766 da norte-americana Shilese Jones, segunda colocada. Flavinha terminou com 54,133 pontos.

Tags