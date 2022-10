Verstappen garante pole position no GP do México da Fórmula 1

Agora, os pilotos voltam à pista neste domingo, às 17 horas (de Brasília), no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México. Verstappen já é campeão da temporada

Neste sábado, o holandês Max Verstappen conquistou mais uma pole na atual temporada da Fórmula 1. Pela etapa do México, o piloto da Red Bull garantiu a primeira colocação já no Q3 com tempo de 1:17.775. Russell (1:079) e Hamilton (1:18.084) garantiram dobradinha da Mercedes para completar o pódio.

No Q1, Latifi (20º), Albon (19º), Stroll (18º), Vettel (17º) e Schumacher (16º) ficaram de fora. Já no Q2, Magnussen (15º), Gasly (14º), Tsunoda (13º), Zhou (12º) e Ricciardo (11º) foram os pilotos cortados da prova.

Assim, a última parte do treino definiu a ordem dos primeiros dez colocados, com Verstappen na pole, Russel em segundo e Hamilton, que terminou em primeiro no Q1 e no Q2, mas acabou ficando para trás. O piloto da casa, o mexicano Sérgio Pérez, da Red Bull, ficou em quarto, enquanto a dupla da Ferrari deixou a desejar: Sainz garantiu a quinta posição, enquanto Leclerc largará em sétimo.

Agora, os pilotos voltam à pista neste domingo, às 17 horas (de Brasília), no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México. Verstappen já é campeão da temporada.

