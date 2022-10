Fortaleza BC sofre novo tropeço e amarga quarta derrota consecutiva no NBB

21:25 | Out. 27, 2022

Na noite desta quinta-feira, 27, o Fortaleza Basquete Cearense voltou à quadra pelo Novo Basquete Brasil e sofreu a quarta derrota consecutiva na temporada. Desta vez, o Carcalaion foi derrotado pelo São José-SP por 83 a 74, no ginásio Linneu de Moura, pela terceira rodada da competição.

A equipe cearense amarga largada negativa na atual edição do certame. Nos dois primeiros jogos, ambos dentro de casa, foi batido por Cerrado Basquete-DF (80 a 86) e Brasília (75 a 62). Os dois compromissos como visitante também tiveram desfecho ruim: reveses para Flamengo-RJ (80 a 60), no Rio de Janeiro, e São José, em São Paulo.

Em busca da reabilitação, os comandados de Flávio Espiga tiveram bom início no jogo, vencendo o primeiro quarto por 20 a 16 — foi a primeira etapa de um confronto vencido pelo time nesta temporada. Os donos da casa reagiram antes do intervalo e fizeram 26 a 14 no segundo quarto, deixando o placar em 42 a 34.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Fortaleza BC voltou a levar vantagem na terceira etapa, quando fez 23 a 17, mas seguiu atrás na contagem geral. No último período do jogo, os donos da casa voltaram a reagir e fizeram 24 a 17, fechando o placar do confronto em 83 a 74.

Figueiredo, do São José, foi o cestinha da partida, com 22 pontos anotados — o jogador também deu 6 assistências e somou 6 rebotes. Do lado do Fortaleza BC, Ronald marcou 21 pontos, Tiago pegou 10 rebotes e Matheusinho distribuiu 7 assistências.

Na penúltima posição do NBB, o Carcalaion volta a atuar na próxima quarta-feira, 2, diante do Paulistano-SP, às 18 horas, no Centro de Formação Olímpica, em Fortaleza.

Tags