Técnico do Rede Cuca Vôlei fala sobre preparação e expõe expectativas para Superliga

Na apresentação do elenco para a Superliga 2022/2023, o técnico do Rede Cuca Vôlei, Marcelo Negrão, falou sobre as expectativas para o torneio e também sobre a preparação do time. Em cima do palco, o treinador citou que a dificuldade de fazer um primeiro jogo diante da atual campeã Sada/Cruzeiro, mas pontuou que o grupo vai lutar em busca de um bom primeiro resultado.

“A gente jogando contra a melhor equipe vai ser excelente para que a gente possa ter um parâmetro muito bom de treinamento, do que a gente precisa melhorar na nossa equipe. Então sim, que venha o Sada. Se você quer ganhar e quer ser campeão, você tem que jogar contra todo mundo. Que venha o Sada, que venha outras equipes, e a gente vai ser um time guerreiro. É isso que eu peço para eles o tempo inteiro. A gente não vai deixar a bola cair de maneira alguma. A gente vai correr atrás da bola o tempo inteiro. Uma coisa que eu posso garantir a vocês é que esses garotos vão dar 1000% dentro de quadra”, disse ele.

Com relação à preparação, Marcelo acentuou que a equipe teve pouco tempo para se preparar, mas que irá buscar o ápice a cada treinamento.

“Preparação é curta. A gente vai com o passar da liga, com o passar dos dias, todos os dias da semana treinando muito para realmente chegar no ponto ideal. Acredito eu que no meio da competição o time já vai estar chegando no seu ápice, onde estamos querendo atingir. Começamos muito tarde e estamos correndo atrás do tempo perdido”, falou ainda. (Com Guilherme de Andrade, especial para O POVO)

