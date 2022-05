Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará realiza torneio de beach tennis; veja programação

A Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará (CAACE) realiza, no próximo sábado, 21, um torneio de beach tennis destinado exclusivamente à classe advocatícia. O I CAACE Open de Beach Tennis acontece no Centro de Treinamento Guararapes, no bairro Guararapes, e será disputado nas modalidades Iniciante e Avançado, divididas nas categorias masculina e feminina.

As inscrições podem ser feitas através do site ou telefone da CAACE e acontecem até esta terça-feira, 17. Para participar, cada advogado terá de realizar a doação de uma lata de leite, que poderá ser entregue no dia do evento.

“São jogos que visam confraternizar a advocacia e, acima de tudo, ajudar aqueles que precisam. Convido a todos os advogados e advogadas a comparecer ao evento, seja para jogar ou simplesmente para assistir aos jogos, podem levar a família, porque tenho certeza de que será um dia de muita diversão e boas conversas”, disse Lucas Asfor, presidente da CAACE.

O inicio do CAACE Open de Beach Tennis esta previsto para as 8 horas.

Serviço:

I CAACE OPEN DE BEACH TENNIS



Data: 21 de maio

Horário: 8 horas

Local: Centro de Treinamento Guararapes (CTG) - Rua Dr. Márlio Fernandes, 260

Inscrições: (85) 3402-5012 ou pelo site www.caace.org.br

Taxa de inscrição: 1 lata de leite por participante (duas por dupla)

