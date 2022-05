Djokovic vence Tsitsipas na final do Masters 1000 de Roma e conquista primeiro título no ano

O sérvio Novak Djokovic, número um do ranking da ATP, derrotou neste domingo o grego Stefanos Tsitsipas e se sagrou campeão do Masters 1000 de Roma, uma semana antes do início de Roland Garros.

Djokovic fechou o jogo em 2 sets a 0, parciais de 6-0 e 7-6 (7/5), em uma hora e 35 minutos.

Este é o primeiro título no ano do sérvio, que mostrou estar em forma após um primeiro trimestre em que quase não entrou em quadra por ter se recusado a se vacinar contra a covid-19.

Depois de ter chegado à milésima vitória na carreira ontem, o tenista ganhou mais uma começando com um "pneu" no primeiro set sobre Tsitsipas, que em abril foi campeão do Masters 1000 de Monte Carlo.

No segundo set, o grego melhorou e chegou a quebrar o serviço de Djokovic, fazendo 3 a 1 no placar. No entanto, o número um do mundo mostrou sua solidez habitual e se impôs no tie-break para liquidar a partida.

"Este lugar sempre foi muito especial para mim. Sempre me deu confiança e trouxe alegria quando eu realmente precisava de emoções positivas, em momentos em que estava um pouco para baixo", disse o sérvio ao receber o troféu.

“Este ano, com tudo o que aconteceu na Austrália, demorei um pouco para encontrar meu equilíbrio, mental e fisicamente”, acrescentou.

Em Roland Garros, Djokovic tentará alcançar o recorde de Rafael Nadal, o maior vencedor de torneios Grand Slam, com 21 títulos.

