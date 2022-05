Leclerc bate Verstappen e conquista pole position em dobradinha da Ferrari no GP de Miami

O atual líder da temporada, Charles Leclerc, da Ferrari, conquistou, neste sábado, 7, a pole position para o GP de Miami de Fórmula 1, a quinta etapa de 2022. O monegasco completou a volta mais rápida em 1m28s796. Esta é a terceira vez que o piloto larga em primeiro neste ano. A corrida em solo estadunidense acontece neste domingo, 8, às 16h30.

A Ferrari fez dobradinha com Carlos Sainz em segundo. Max Vertappen, da Red Bull, não conseguiu superar a equipe italiana e larga na segunda fila, na terceira posição. Fechando os cinco primeiros lugares no grid, Sérgio Pérez, da Red Bull, e Bottas, da Alfa Romeo, largarão em quarto e quinto, respectivamente. Já o heptacampeão Lewis Hamilton ficou na sexta colocação.



Magnussen, da Haas, Zhou Guanyu, da Alfa Romeo, Alexander Albon e Latifi, ambos da Williams finalizaram o Q1 nas últimas colocações e largarão no GP de Miami nas 16ª, 17ª, 18ª e 19ª posições. Ocon, da Alpine, que ficou de fora do treino classificatório devido a um acidente no terceiro treino livre e largará no fim do grid.(Com Gazeta Esportiva)



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags