Novo núcleo do Futsal Sesc abre 150 vagas para crianças e adolescentes

O projeto Futsal Sesc abriu 150 vagas para novo núcleo em Fortaleza, no Cuca Pici. Podem participar crianças e adolescentes entre oito e 17 anos, que sejam estudantes da rede pública de ensino ou filhos de trabalhadores do comércio de bens, serviço e turismo, que se enquadrem no perfil do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) do Sesc.

A inscrição é gratuita e acontece entre os dias 3 e 31 de maio, no Cuca Pici. A previsão de início das aulas é em junho, acontecendo às terças e quintas-feiras, de 8h às 14h, com turmas voltadas ao público masculino e feminino. O projeto disponibiliza todo material, como bola, tênis, uniformes e mochilas.

Além do ensino das principais técnicas da modalidade, o Futsal Sesc tem como objetivo contribuir socialmente na formação dos jovens cearenses a partir do esporte.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A nossa missão é possibilitar o crescimento desses jovens e trabalhar para o desenvolvimento de talentos, sempre estimulando todas as suas potencialidades enquanto atleta e cidadão.” afirmou Manoel Tobias, ex-jogador e gestor do Futsal Sesc no Ceará.

Criado em 2007, o Futsal Sesc tem 26 núcleos no Estado e 11 em Fortaleza, nos bairros: Jardim Iracema, Jacarecanga, Vila União, Sapiranga, Barra do Ceará, Jangurussu, Centro, Damas e Farias Brito. Cada núcleo conta com turmas divididas por categorias: Sub 9 - (8 e 9 anos); Sub 11 (10 e 11 anos); Sub 13 (12 e 13 anos); Sub 15 (14 e 15 anos) e Sub 17 (16 e 17 anos).

Serviço

Inscrições Futsal Sesc

Data: 3 a 31 de maio

Local: Cuca Pici – R. Cel. Matos Dourado, 1499, Padre Andrade

Horário: 8h às 14h

(Por Taynara Lima/Especial para O POVO)

Tags