Sem chance de playoffs, Fortaleza BC/CFO recebe o Cerrado-DF pelo NBB

O Fortaleza Basquete Cearense/CFO entra em quarta nesta quarta-feira, 13, contra o Cerrado-DF, para seu penúltimo jogo na temporada do NBB. Já sem chance de classificação aos playoffs, o Carcalaion joga para cumprir tabela e tentar encerrar bem a temporada regular. A partida acontece às 20h30min, no Ginásio da Unifor, com transmissão do canal do YouTube da Liga.

Atual 14º colocado, o Tricolor ainda sonhava com uma vaga entre os 12 melhores, mas a vitória do Mogi da Cruzes-SP nessa segunda-feira, 11, acabou com as chances do time cearense, que pode chegar no máximo na 13ª colocação.

O Fortaleza BC vem de seis derrotas consecutivas, que atrapalharam muito os planos dos comandados de Alberto Bial de conseguir uma classificação para a próxima fase. Para essa partida, o treinador deve contar com todo o elenco disponível.

O Cerrado-DF tem 9 vitórias, assim como o Fortaleza BC, mas pelos critérios de desempate, ainda tem chances remotas de classificação, e precisa vencer seus dois jogos restantes, e torcer por uma combinação de resultados para ir aos playoffs.

Os dois últimos jogos do Carcalaion na temporada serão disputados no Ginásio da Unifor, e o torcedor pode ter acesso à arquibancada levando um quilo de alimento. Sócios do Fortaleza também podem realizar seus check-ins sem custos extras.

O treinador Alberto Bial ressaltou que, apesar de os resultados da temporada não terem sido os esperados, o clube tem a obrigação de fechar o ciclo de cabeça erguida.

"A gente tem como responsabilidade sair de forma muito honrosa da competição. E como foi um time que superou várias adversidades no decorrer da competição, a gente espera ter um fechamento com dois grandes jogos, com grandes performances e grandes vitórias, para a gente mostrar que valeu a pena tudo que fizemos durante essa temporada", disse.

