Rubens Barrichello se prepara para etapa inédita da Stock Car

Após as vitórias em Goiânia, o piloto está com foco total na terceira etapa da competição

O piloto Rubens Barrichello se prepara para o GP do Galeão, terceira etapa da Stock Car Pro Series 2022. A categoria volta ao solo carioca após dez anos e a corrida acontece neste domingo, 10, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, ou Galeão, no Rio de Janeiro.

O circuito para o GP acontecerá em uma pista montada no Galeão e será a primeira corrida realizada em um aeroporto comercial na história do esporte nacional. Mesmo com o evento, não haverá qualquer impacto na operação do terminal durante a realização da prova.

A pista conta com uma extensão de 3.225 metros e sete curvas. Os trechos foram apelidados pela Stock Car em homenagem a traçados históricos do automobilismo brasileiro: Jacarepaguá, Complexo da Gávea, Circuito de Petrópolis, Ilha do Fundão, São Gonçalo e Barra da Tijuca.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em um final de semana perfeito pela segunda etapa da competição, com vitória nas duas corridas, Rubens Barrichello, da Mobil Full Time Sports, está motivado para voltar a correr na cidade. “Eu sei o quanto é bonito e especial correr no Rio de Janeiro. Tem muita gente que gosta mesmo de corrida. Então, é um prêmio para nós e eu espero que venha para ficar. O Rio merece a Stock Car, bem como o contrário. Então, vamos com tudo”, afirma o piloto.

O GP do Galeão terá transmissão ao vivo pela Band e SporTV. (Por Taynara Lima/Especial para O POVO)

Confira a programação:

Sábado, 9 de abril

8h30 – Stock Series – Shakedown

8h50 – Stock Car – Shakedown

9h10 – Stock Series – 1º Treino – Grupo único

9h55 – Stock Car – 1º Treino – 1º Grupo

10h40 – Stock Car – 1º Treino – 2º Grupo

12h – Stock Series – 2º Treino – Grupo único

12h50 – Stock Car – 2º Treino – 1º Grupo

13h35 – Stock Car – 2º Treino – 2º Grupo

14h40 – Stock Series – Classificação

15h40 – Stock Car – Classificação

17h – Stock Series – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)



Domingo, 10 de abril

9h50 – Stock Series – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

13h20 – Stock Car – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

13h57 – Stock Car – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)