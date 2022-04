Liga Nacional de Basquete e EY formam parceria para criar modelo de gestão para clubes

O acordo entre as entidades busca gerar benefícios para todo o ecossistema do basquete

A Liga Nacional de Basquete (LNB) anunciou parceria inédita com a empresa de consultoria EY. Visando melhorar as práticas administrativas, o acordo pretende desenvolver um “modelo ideal” para a gestão de clubes que disputam o NBB.

O desejo da LNB em construir um modelo de gestão de excelência é antigo e outras ações, como workshops e eventos, já foram promovidas anteriormente. Dessa vez, utilizando como referência iniciativas bem-sucedidas em outras ligas esportivas ao redor do mundo, o acordo com a EY busca criar um guia a ser implementado pelos times.

Segundo a LNB, os clubes devem manifestar interesse em participar e a adesão não é obrigatória. O plano inicial é verificar quais times já estão prontos para aderir ao programa desde o início, além de identificar os clubes que ainda precisam de adaptações para implementar o projeto.

De acordo com o presidente da LNB, Delano Franco, a parceria está alinhada à busca por inovação, característica da Liga. “O projeto visa uma melhor governança para o esporte, algo que a Liga, com o apoio de parceiros como a EY, o Comitê Brasileiro de Clubes e todos os patrocinadores, busca aprimorar desde a sua fundação. A expectativa é enorme e acredito que no final vamos produzir um case importante, que pode se tornar referência de inovação no mercado”, afirma.



